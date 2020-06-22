МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Минфин России 23 июня на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит ценные бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26232 с погашением в октябре 2027 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем в связи с запланированным парадом и салютом в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент подписал указ о назначении 1 июля датой голосования по поправкам в конституцию: этот день также будет выходным.

Минфин России в связи с объявленными нерабочими днями перенес аукционы по размещению облигаций федерального займа со среды 24 июня и 1 июля на вторник 23 и 30 июня.