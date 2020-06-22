МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало законопроект "Единой России" о народном бюджете перед вторым чтением, сообщил один из авторов проекта, член президиума генсовета ЕР, сенатор Олег Мельниченко.

Госдума 5 марта приняла в первом чтении законопроект об инициативном ("народном") бюджетировании. К рассмотрению законопроекта во втором, основном чтении готовятся поправки. Документ внесли в Госдуму Мельниченко, а также вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

"Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект поправок к законопроекту "Единой России" об инициативном (народном) бюджетировании. Предложенные правительством и партией изменения учитывают позицию регионов и их успешный опыт", — сообщает пресс-служба ЕР со ссылкой на Мельниченко.

Документ позволит гражданам самим решать, на что в первую очередь тратить средства местного бюджета, напомнили в ЕР.

"Они (поправки к законопроекту) закрепляют инициативные проекты как самую распространенную практику инициативного бюджетирования, чтобы гарантировать равную возможность всем гражданам участвовать в бюджетных решениях. Если в регионах есть иные успешные практики, например, общественные бюджетные комиссии, то они могут быть сохранены и развиваться параллельно. Проекты этому не препятствуют", – рассказал Мельниченко.

Поправки правительства дают возможность использовать подписные листы и опросы жителей по их позиции о проектах, в том числе через интернет. Также предложенные кабмином изменения допускают участие в подготовке проектов жителей от 16 лет.

В свою очередь, в ЕР предложили упростить для жителей порядок подготовки и внесения инициативных проектов. Процедуры будут "гибкими и открытыми" — для этого обсуждения могут проходить как до, так и после внесения проектов в органы местного самоуправления. Они, в свою очередь, не смогут отклонить инициативу по формальным основаниям – нужно будет предоставить четкие обоснования.