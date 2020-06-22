ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн — ПРАЙМ. Расходы на здравоохранение в РФ составят около 3,8% ВВП без учета частной медицины, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"Я бы была рада похвастаться, но та цифра, которую я приводила в 2010 году (3,9% — ред.), она практически такая же как сейчас, но это без расходов частной медицины. Я думаю, что где-то будет 3,8% приблизительно", — сказала Голикова в интервью Первому каналу, отвечая на просьбу прокомментировать прогнозы расходов на здравоохранение в РФ.

В секретариате вице-премьера уточнили, что речь идет о расходах на медицину в 2020 году.