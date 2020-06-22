КИЕВ, 22 июн — ПРАЙМ. Министерство финансов Украины планирует в сентябре потратить 1,4 миллиарда долларов на погашение евробондов, заявил глава минфина Сергей Марченко.

Ранее также сообщалось, что Украина разместит десятилетние еврооблигации в объеме 1,25 миллиарда евро с доходностью в размере 4,375% годовых.

"В сентябре выплаты по коммерческим долгам составляют около 1,4 миллиарда долларов (погашение евробонда). Мы уже сделали в этом году заимствования на внешнем рынке (размещение еврооблигаций объемом 1,25 миллиарда евро) в размере, который примерно соответствует этой выплате в сентябре", — сказал Марченко в интервью интернет-изданию Mind, опубликованном в понедельник.

Он отметил, что все остальные погашения в текущем году — это погашение по льготным кредитам (ЕС, МВФ), поэтому приоритетом Украины является привлечение дополнительного льготного финансирования. При этом, по его словам, сумма, которую страна будет должна выплатить к концу года, будет зависеть от многих факторов, и прежде всего — от динамики распространения коронавируса и, соответственно, потребности в расходах, связанных с преодолением его последствий. "На сегодня план государственных заимствований выполнен более чем на 40%", — уточнил он.

Ранее минфин сообщал, что сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в апреле уменьшилась на 2,7% в гривневом эквиваленте, но в долларовом — выросла на 1,3%, до 81,4 миллиарда долларов. Марченко также заявил, что экономических оснований для объявления Украиной дефолта нет, так же как нет и предпосылок для реструктуризации госдолга.

По итогам прошлого года размер госдолга Украины составил 84,4 миллиарда долларов в эквиваленте. Ранее занимавшая должность министра финансов страны Оксана Маркарова заявляла, что этот долг в 2019 году снизился до менее чем 60% ВВП, а в этом году запланировано снижение до менее чем 50% ВВП. При этом министерство сообщало, что Украина в текущем году должна выплатить 16,4 миллиарда долларов госдолга, а пиковые выплаты приходятся на третий квартал – 6,3 миллиарда.