МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников, сообщает пресс-служба кабмина.

"Почти 22 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин… В 2020 году субсидия составит 21,8 млрд рублей, в 2021-м – 43,6 млрд, в 2022-м – 43,6 млрд. При этом региональные власти за счет собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание", — говорится в сообщении.

Отмечается, что раньше обеспечение учащихся питанием было обязанностью регионов и муниципалитетов.

"Причем в большинстве субъектов России бесплатное горячее питание было доступно только для льготников. Теперь же у всех учащихся с первого по четвертый класс появится такая возможность, независимо от социального статуса", — добавляется в сообщении.