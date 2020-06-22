МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Произошедшее во втором квартале снижение внутреннего и внешнего спроса будет оказывать существенное влияние на динамику инфляции в России в текущем году и в первой половине 2021 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

"Динамика инфляции в текущем году и в первой половине 2021 года будет во многом формироваться под влиянием произошедшего во втором квартале снижения внутреннего и внешнего спроса", — сказано в документе.

Отмечается, что дезинфляционное влияние слабого спроса усилилось, что связано с текущими и отложенными экономическими эффектами ограничений из-за коронавируса. В ближайшее время месячные темпы роста потребительских цен продолжат снижаться, в то же время до конца года вероятно повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года, указывает регулятор.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что годовая инфляция в России по итогам текущего года будет находиться на нижней границе прогнозного диапазона в 3,8-4,8%, а пика она может достигнуть в феврале следующего года. При этом она отмечала, что восстановление спроса в экономике займет несколько больше времени, чем изначально рассчитывал регулятор.

По предварительным данным ЦБ, годовая инфляция в РФ на 15 июня составила около 3,1%. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в июне на уровне 0,1-0,2%, годовая, как предполагается, составит 3-3,2%. По данным Росстата, инфляция в РФ в мае составила 0,3% против 0,8% месяцем ранее, вернувшись к уровню февраля, в годовом выражении — замедлилась до 3% с апрельских 3,1%.