МОСКВА, 22 июн /ПРАЙМ/. Размещение РЖД бессрочных облигаций является важным шагом для всего российского рынка капитала, заявил РИА Новости управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала Эдуард Джабаров.

РЖД в понедельник завершили сбор заявок на бессрочные облигации серии 001Б-01. Первоначальный ориентир купона составлял 6,7-6,8% годовых (доходность 6,81-6,92% годовых), а объем размещения — 15 миллиардов рублей. В ходе сбора заявок ориентир по купону был снижен до финального уровня 6,55% годовых (доходность 6,66% годовых), а объем размещения увеличен до 30 миллиардов рублей.

"РЖД стал первым российским эмитентом, выпустившим бессрочные корпоративные облигации. Это важная веха не только в истории компании, которая блестяще реализовала амбиционную задачу, но и важный шаг для всего российского рынка капитала", — сказал Джабаров.

По его словам, спрос превысил предложение более чем в два раза. "Показателен интерес к сделке со стороны иностранных инвесторов, что, в свою очередь, демонстрирует уверенность в надёжности РЖД как заёмщика и восприятие уникальной миссии компании, которую РЖД несёт для развития инфраструктуры страны", — отметил он. "Мы уверены, что следом за РЖД мы увидим другие квазисуверенные имена, которые будут заинтересованы в привлечении капитала путём выпуска вечных облигаций", — сказал собеседник агентства.

Компания размещает облигации без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента. Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и колл-опционы каждые пять лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала. Компания также в соответствии с законодательством вправе отказаться от выплаты купона по облигациям. Предполагается, что в этом случае неполученный доход инвесторам компенсирует Минфин. Механизм компенсации сейчас в процессе согласования с министерством.

Заявки на облигации РЖД собирали 19-22 июня, техническая часть размещения назначена на 26 июня. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", "Московский кредитный банк" и "Сбербанк КИБ".