МОСКВА, 22 июн /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России во вторник, 23 июня, продолжит рассмотрение жалоб на закупку труб большого диаметра "Газпромом" на 100 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства по итогам рассмотрения жалоб в понедельник.

"Рассмотрение жалоб будет продолжено 23 июня", — сообщили в ФАС.

В прошлую среду ФАС сообщила, что получила две жалобы по поводу закупки труб большого диаметра "Газпромом" почти на 100 миллиардов рублей.

Ранее компания "Газпром инвест" объявила открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной максимальной ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей. Предполагалось, что почти 1,3 миллиона тонн труб, в зависимости от спецификации, будут поставляться на различные объекты, в частности, для магистрального газопровода "Сила Сибири", для системы магистральных газопроводов "Ухта — Торжок" и "Бованенково — Ухта". Заказчик указал и склады поставки: Рыздвяный, Бугуруслан, Ухта, Романово.