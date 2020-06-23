ВАШИНГТОН, 22 июн /ПРАЙМ/. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ побил в понедельник очередной рекорд, следует из данных биржи.

По состоянию на 23.00 мск NASDAQ вырос на 1,11%, до 10056,48 пункта, что отчасти связано с оптимизмом инвесторов по восстановлению американской экономики.

Рост индекса поддержали и котировки акций Apple, которые на закрытии биржи поднялись на 2,62% или до 358, 87 долларов за акцию.

Это было связано с позитивной оценкой инвесторами презентации Apple обновлённой операционной системой iOS 14 с поддержкой виджетов на рабочем столе iPhone, возможностью сворачивать видеоплеер в маленькое окно и обновленными мемоджи, а также обновления для планшетов iPad, наушников AirPods и умных часов Apple Watch.

Онлайн-презентация новинок прошла в рамках ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (WWDC).