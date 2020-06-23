МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Госдума во вторник обсудит годовой отчет Банка России за 2019 год, который депутатам представит глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Годовой отчет отражает приоритеты Банка России и решения, которые принимал регулятор, чтобы обеспечить ценовую и финансовую стабильность, развитие финрынка страны. Документ также содержит анализ внешних и внутренних условий функционирования ЦБ и его годовую финансовую отчетность, которая подтверждена Счетной палатой и независимыми аудиторами — "Эрнст энд Янг" и "Финэкспертизой".

Доходы Банка России за 2019 год выросли на 9,14%, до 630,79 миллиарда рублей, а расходы уменьшились на 27,9%, до 632,663 миллиарда рублей. Доходы, полученные от участия в капитале Сбербанка по итогам года и перечисленные ЦБ в федеральный бюджет, составили 180,696 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом Банку России удалось сократить убыток почти втрое, до 182,569 миллиарда рублей против 434,679 миллиарда в 2018 году.

Профильные комитеты рекомендовали Госдуме принять отчет ЦБ к сведению, положительно в целом оценивая его деятельность в прошлом году. Вместе с тем они высказали ряд замечаний и предложений. Так, комитеты по финрынку и по бюджету и налогам предложили ЦБ представлять в годовом отчете анализ расхождения между прогнозными оценками влияния повышения НДС на уровни цен и фактически сложившимся уровнем, а также расхождений других прогнозных и фактических показателей и подробный комментарий причин и факторов, вызвавших расхождения.

Комитеты отмечают, что третий год подряд Банк России демонстрирует убыток по итогам года и ожидают, что 2020 год будет сложным для его финансового результата, учитывая что экономика РФ "столкнулась с беспрецедентным шоком, вызванным сочетанием волатильности цен на товарных рынках и распространением коронавирусной инфекции". А у комитета по экономической политике "вызывает вопросы проводимая Банком России политика управления валютными активами". Он обращает внимание на отсутствие в отчете каких-либо пояснений, почему в 2020 году доля японских ценных бумаг в золотовалютных активах банка России выросла с 7,5% до 13,2%.

"Если увеличение доли китайских ценных бумаг в российском золотовалютном портфеле в предыдущие годы могло объясняться сравнительно высокими темпами роста китайской экономики (хотя и увеличивало валютные риски Банка России), то в случае с японскими ценными бумагами подобные аргументы неприменимы — японская экономика по-прежнему не может выйти на траекторию устойчивого роста, а процентные ставки по японским финансовым инструментам близки к нулю либо даже отрицательны", — отмечается в заключении комитета по экономполитике.