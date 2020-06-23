МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Госдума во вторник обсудит во втором чтении законопроект "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ".

Документ определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктической зоне РФ. К органам управления данной зоной отнесены Минвостокразвития России и управляющая компания (Корпорация по развитию Дальнего Востока). Министерство сможет осуществлять нормативно-правовое регулирование и ряд других функций, а управляющая компания, в том числе, принимать заявки и заключать соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, вести реестр резидентов Арктической зоны.

Одновременно предусматривается создание общественного совета Арктической зоны. Он будет проводить мониторинг процессов взаимодействия между резидентами этой зоны и проживающими в ней коренными малочисленными народами, участвовать в разработке мероприятий по охране ее окружающей среды и готовить предложения по вопросам повышения эффективности деятельности ее органов управления. Состав совета утвердит Минвостокразвития.

Под Арктической зоной РФ понимаются сухопутные территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, части территорий республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области, примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море, участки континентального шельфа РФ, а также земли и острова, которые в будущем могут быть открыты в Северном Ледовитом океане к северу от побережья РФ до Северного полюса и не являются территориями иностранных государств.

Резидентами Арктической зоны могут стать коммерческие организации или индивидуальные предприниматели, готовые реализовать новый инвестпроект и вложить в него не менее 1 миллиона рублей (в первом чтении – не менее 10 миллионов). Статус резидента позволяет получить льготы по федеральным, региональным, местным налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Правительство РФ сможет устанавливать для них и иные меры поддержки, включая предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по привлеченным кредитам и субсидий на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестпроектов.

Госдума также планирует рассмотреть во втором чтении два законопроекта-спутника, вносящих изменения в действующее законодательство, необходимые для реализации базового проекта о господдержке бизнеса в Арктической зоне. Не исключено, что весь пакет будет принят и в третьем чтении.