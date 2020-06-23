МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Россияне чаще всего откладывают рефинансирование кредитов, поскольку ожидают снижения ставок, ищут подходящий банк или ленятся разобраться с требуемыми документами, показало исследование Райффайзенбанка, с результатами которого ознакомилось РИА Новости.

Аналитики кредитной организации побеседовали с более 700 людьми из 17 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург.

"Большинство (35%) тех, кто откладывает рефинансирование своих кредитов, ждут снижения ставок, 16% респондентов не могут разобраться с условиями, 9% ищут подходящий банк, при этом 13% не хотят переходить в другой. А 6% признаются, что ленятся собирать документы", — показал опрос.

Чаще всего отказываются от рефинансирования (41%) те, кто уже практически расплатился по всем займам. При этом 19% россиян не знает, зачем нужно рефинансирование.