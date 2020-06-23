МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Продажи соков и воды в июне снизились в годовом выражении, несмотря на стоявшую в большинстве регионов России жару, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты проанализировали данные о продажах соков и воды с 1 по 21 июня, поступившие с более чем 900 тысяч касс со всей России, и сравнили полученные результаты с данными за прошлый год.

Так, средний чек при покупке негазированной воды составил 33 рубля, что на 6% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж на 18% не дотянул до уровня прошлого года. Для сравнения, в Москве средний чек составил 40 рублей, это на 1% выше, чем в прошлом году, а объем продаж при этом был ниже на 40%.

При покупке газированной воды средний чек достиг 46 рублей — это на 5% выше, чем в прошлом году (объем продаж в денежном выражении ниже прошлогоднего на 9%). В Москве средний чек составил 55 рублей, что на 15% выше, чем в прошлом году, а объем продаж был ниже на 37%.

Средний чек по сокам составил 80 рублей, что на 7% выше, чем в прошлом году. Продажи были ниже прошлогоднего уровня на 14%. Средний чек москвичей составил 84 рубля, что на 6% выше, чем в прошлом году, а объем продаж отстал от прошлогоднего на 34%.

При этом по всей стране на прошлую неделю (15-21 июня) пришлось порядка 40% от объема продаж товаров данных категорий за исследуемый трехнедельный период.