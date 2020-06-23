МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российские банки сейчас тестируют технологию открытых программных интерфейсов (open API), с помощью которой они смогут напрямую обмениваться данными о счетах юрлиц: у клиентов при этом будет возможность устанавливать сроки такого обмена или вообще отказаться от такой услуги, рассказал журналистам руководитель направления "Открытые API" Ассоциации "Финтех" Игорь Рамазанов.

В рамках пилота сервис применяется в онлайн-кредитовании, и позволит компаниям отказаться от получения выписок по счетам в одном банке для оформления кредита в другом. Перечень услуг и возможных операций с использованием открытых API может быть расширен в будущем. При этом обмен такими данными о клиенте без его согласия будет невозможен.

"Клиент, находясь в мобильном приложении или веб-сервисе потребителя API (сертифицированной третьей стороны, оказывающей финансовые услуги, например, того же банка), выбирает банк, в котором у него открыт счет и данными которого он готов поделиться. После выбора банка клиент выбирает информацию, которой он готов поделиться: это может быть остаток на счете, данные о транзакциях и так далее. Также клиент выбирает срок, на который он дает право обращаться за этими данными", — сказал Рамазанов.

Можно будет дать разрешение лишь на единичный запрос. После этого клиент перенаправляется в защищенную зону того банка, где у него открыт счет, и подтверждает все упомянутые действия, а также выбирает счет, к которому он предоставляет доступ. В зависимости от политики банка, подтверждение может быть в форме ключа электронной подписи, смс с кодом или push-уведомления. Далее в банке, где обслуживается клиент, создается согласие на передачу данных и поручение для потребителя API – то есть банка, который запросил информацию.

"В интерфейсе банка, где у клиента открыт счет, можно будет увидеть список выданных согласий для того, чтобы в последствии их можно было отозвать. Также отзыв можно будет осуществить и с помощью интерфейса потребителя API", — добавил представитель ассоциации.