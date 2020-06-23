МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Государственная поддержка малых и средних предприятий сможет покрыть потери малого и среднего бизнеса в России во втором квартале, сообщили РИА Новости аналитики Национального рейтингового агентства (НРА).

Правительство РФ накануне увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей.

Ранее НРА оценивало весь объем помощи МСП в 883 миллиарда рублей с учетом всех мер — больше всего занимает выгода от снижения страховых взносов и налоговых каникул. "В последнем решении правительства речь идет об одной из мер — субсидии на одного работника. То есть теперь оценка объема помощи увеличилась на 23,2 миллиарда рублей и стала 906 миллиардов рублей (рост на 3%)", — отметили аналитики.

"При этом оценка НРА объема потерь МСП — 918 миллиардов рублей. Таким образом, господдержка в целом позволит покрыть потери МСП во втором квартале", — считают в НРА.