ВАШИНГТОН, 23 июня — Dow Jones. Президент США Дональд Трамп заявил, что американо-китайское соглашение о торговле действует, тогда как чуть ранее его советник по торговле Питер Наварро сказал в телевизионном интервью, что с соглашением покончено. Эти высказывания привели инвесторов в замешательство.

"Торговое соглашение с Китаем полностью в силе, — написал Трамп в Твиттере. – Надеюсь, они и дальше будут выполнять условия этого соглашения!"

Ведущая Fox News Марта Макколум задала Наварро вопрос об этом соглашении, заметив, что президент хочет, чтобы оно продолжало действовать. "С учетом всего произошедшего и того, что вы только что перечислили, не покончено ли с ним?" – спросила она.

"С ним покончено. Да", — ответил Наварро, известный своей резкой критикой Китая.

После этого фьючерсы на фондовом рынке начали падать, и Наварро поспешил прояснить свое заявление, сказав в интервью Wall Street Journal, что оно было "грубо вырвано из контекста".

"Оно ничего не имело общего с соглашением первой фазы, которое продолжает действовать, — сказал он. – Я просто говорил об утрате нами доверия к Коммунистической партии Китая, после того как они врали, говоря о происхождении китайского вируса и ввергли мир в пандемию".

Посольство Китая на момент написания статьи не ответило на просьбу прокомментировать ситуацию.

Позднее многие представители Белого дома, включая главу Национального экономического совета Ларри Кудлоу, подчеркивали в разговорах с журналистами, что соглашение не похоронено.

После заявления Наварро рынки на непродолжительное время дестабилизировались. Фьючерсы на американские акции и на нефть, а также доходность казначейских облигаций США снизились. Фьючерсы E-mini S&P 500 упали на 1,6%, но потом восстановились.

Представители администрации США в последние месяцы подчеркивали, что не отказываются от соглашения первой фазы, которое с большой помпой было заключено в конце прошлого года.

В соответствии с этим соглашением Китай обязался в течение двух ближайших лет увеличить покупки американских товаров и услуг на 200 млрд долларов против уровня 2017 года.

На прошлой неделе, выступая перед членами Бюджетного комитета палаты представителей, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сказал, что торговое соглашение не проявляет признаков ослабления, несмотря на расхождения между сторонами по вопросам коронавирусной пандемии, покушения Пекина на автономию Гонконга и запаздывания в покупках американских товаров.

"Все указывает на то, что, несмотря на Covid-19, они собираются делать то, о чем говорят", — сказал Лайтхайзер.

На момент написания статьи в офисе торгового представителя не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.

На прошлой неделе WSJ сообщала, что Китай сильно отстает от целевого графика покупок американских товаров, который является частью соглашения первой фазы, но это соглашение выполняется относительно хорошо с учетом удара пандемии по мировой экономике. Кроме того, США оставили в силе пошлины на китайские товары стоимостью около 360 млрд долларов.

Трамп отмечал, что разочарование поведением Китая изменило его мнение о торговом соглашении. "Вероятно, я смотрю на это соглашение о торговле немного не так, как смотрел три месяца назад", — сказал Трамп журналистам ранее в июне. Тем не менее, он не говорил, что договоренность будет отменена.

В администрации президента Наварро занимает одну из самых жестких позиций в отношении Китая. Он был советником Трампа во время предвыборной кампании в 2016 году, когда много говорилось о дисбалансе в торговле. Теперь, когда Трамп готовится к переизбранию, он вернулся к более жесткой риторике в отношении Китая и намеревается представить своего конкурента от Демократической партии Джо Байдена как человека, проявляющего слабость в этом вопросе.

— Авторы Andrew Restuccia, Andrew.Restuccia@wsj.com и Alex Leary, alex.leary@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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