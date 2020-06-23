МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июне вырос до 47,5 пункта с уровня мая в 31,9 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Организация отмечает, что июньское значение стало максимальным за четыре месяца. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя до 42,4 пункта.

Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны в июне вырос до максимума за четыре месяца в 46,9 пункта против 39,4 пункта в мае, ожидался рост до 44,5 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в июне, по предварительной оценке, составил 47,3 пункта против 30,5 пункта в мае. Ожидался рост до 41 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в июне, по предварительной оценке, составил 45,8 пункта против уровня мая в 32,3 пункта. Это максимальное значение показателя за 4 месяца. Аналитики ждали его на уровне 44,2 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до 45,8 пункта с 32,6 пункта в мае, PMI в области промышленного производства страны поднялся до 44,6 пункта с 36,6 пункта в мае.

Композитный индекс деловой активности во Франции в июне, по предварительной оценке, вырос до 51,3 пункта с уровня мая в 32,1 пункта, хотя аналитики ждали роста только до 46,3 пункта. PMI страны в сфере услуг составил 50,3 пункта против 31,1 пункта месяцем ранее, PMI в области промышленного производства страны вырос до 52,1 пункта с 40,6 пункта в мае.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.