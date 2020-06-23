МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Нулевой ключевой ставки в России в обозримом будущем не будет, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"У нас еще не нулевая ставка. И, мне кажется, в обозримом будущем мы к нулевой ключевой ставке не придем", — сказал он в ходе ежегодной российской конференции инвесторов "Ренессанс Капитала".

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор не ожидает перехода к отрицательным реальным ставкам в ближайшие 12 месяцев.