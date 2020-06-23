МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Минфин России собирается продолжать приватизацию, первые сделки планируется заключить уже осенью этого года, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на ежегодной российской конференции инвесторов "Ренессанс Капитала".

"Во-первых, мы собираемся продолжать приватизацию… Учитывая последствия коронавируса, мне кажется, что мы вернемся к парадигме приватизации и продолжим, как только фондовые рынки откроются. И, мне кажется, что первые сделки будут заключены уже осенью этого года, по крайней мере, сейчас готовится несколько соглашений по приватизации", — рассказал Моисеев.

"К сожалению, не могу разглашать информацию, в противном случае меня ЦБ обвинит в том, что я даю инсайдерскую информацию", — добавил он.