МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник выступит с телеобращением к гражданам РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ориентировочно в 15.00 президент обратится, сделает телеобращение к гражданам России", — рассказал Песков о рабочем графике президента во вторник.

При этом он добавил, что глава государства сегодня работает в Кремле.

"Телеобращение Владимира Путина будет о текущем моменте, о итогах борьбы, предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом", — пояснил Песков.