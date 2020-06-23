МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Расходы россиян на товары и услуги на неделе с 15 по 21 июня почти вернулись на уровень 2019 года: падение сократилось до 6,5% по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании Сбербанка.

"В целом с 15 по 21 июня расходы потребителей на товары и услуги остались примерно на уровнях предшествующей недели. Падение сократилось до –6,5% г/г по сравнению с прошлым годом", — сказано в исследовании.

Отмечается, что на прошлой неделе впервые с начала "коронакризиса" драйвером улучшений стал сектор услуг: дополнительные расходы на них составили не менее 30 миллиардов рублей, а падение в этом сегменте теперь составляет треть относительно 2019 года.

Улучшение последней недели связано в основном со снятием ограничений в Москве, указали аналитики. "Спрос вернулся в кафе, рестораны, а также продолжается восстановление бьюти-индустрии. В столичном регионе расходы в категории "Салоны красоты, массаж, SPA" выросли более чем в два раза по сравнению с предшествующей неделей", — говорят они.

При этом лидером по темпам восстановления и в России в целом, и в Москве стал сегмент аренды автомобилей. Здесь отмечен двукратный рост трат за неделю, что связано с возвращением каршеринга. В результате падение в этом сегменте относительно 2019 года сократилось до 57% против 80% семью днями ранее.

Индекс потребительской активности, характеризующий разнообразие категорий товаров и услуг в корзине покупателей, за тот же период подрос с 73 до 73,5 пункта. Потребление в России сопоставимо с неактивным будним днем 2019 года, подчеркнули в Сбербанке.