МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Потери экономики РФ в 2020 году из-за пандемии коронавируса будут меньше, чем в других странах и в прежние кризисы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Российский ВВП в этом году неизбежно упадет, к сожалению, как и в других странах мира, но наши потери, скорее всего, будут меньше, чем во многих других странах и меньше, чем в прошлый глобальный кризис 2007-2009 годов. Наш сейчас прогноз — это снижение ВВП России на 4-6%, это тоже весьма глубокий экономический спад, но с учетом обстоятельств это все-таки заметно меньшая чувствительность к мировому экономическому кризису", — сказала она.

При этом по словам Набиуллиной, Россию ждет непростой путь восстановления после пандемии, но экономика вернется к устойчивому росту.

"Нас, действительно, ждет непростой путь восстановления после пандемии. Но есть все основания полагать, в том числе опираясь на опыт очень оперативных и гибких мер, которые мы с вами внедряли в последние месяцы, что мы не просто справимся, но поможем экономике вернуться к устойчивому росту", — сказала она.

По прогнозу Банка России, спад экономики по итогам текущего года составит 4-6%, однако в следующем году темпы роста ВВП составят уже 2,8-4,8%. При этом Набиуллина на прошлой неделе заявила, что полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдет только в первой половине 2022 года.