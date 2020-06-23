ЛОНДОН, 23 июн — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Объем средств, направленных властями Великобритании на компенсации зарплат сотрудникам, временно оставшимся без работы из-за COVID-19, достиг 22,9 миллиарда фунтов стерлингов, следует из сообщения британского министерства финансов.

"К полуночи 21 июня в общей сложности 9,2 миллиона сотрудников получили 22,9 миллиарда фунтов стерлингов", — говорится в сообщении.

Также более 28 миллиардов фунтов стерлингов было направлено на кредиты малому бизнесу, крупным компаниям было одобрено 315 кредитов.

Власти Великобритании в марте ввели схему компенсации зарплат сотрудникам и самозанятым гражданам, временно оставшимся без работы из-за коронавируса. В рамках программы компаниям и предпринимателям выплачиваются компенсации в размере до 80% от зарплаты, но не более 2,5 тысячи фунтов стерлингов на сотрудника в месяц. Программа будет действовать до октября.

Всего на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса правительство Британии выделило более 330 миллиардов фунтов стерлингов. Компаниям выдают кредиты, обеспеченные госгарантией, также были введены кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заболевания, свыше 465 тысяч человек скончались.