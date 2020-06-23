МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Госдума назначила Дмитрия Тулина на должность члена совета директоров Банка России на новый пятилетний срок.

В настоящее время Тулин занимает пост первого заместителя председателя Банка России, а его полномочия в должности члена совета директоров истекли 15 июня. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила назначить Тулина на новый срок, предварительно согласовав это предложение с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас Тулин курирует банковское регулирование и надзор, финансовое оздоровление кредитных организаций.

"Под его руководством были осуществлены такие важные изменения как централизация надзора, что позволило повысить его эффективность, введение риск-ориентированного подхода в надзоре, создание службы анализа рисков и введены важнейшие новации в регулировании. Мы постепенно вводим стимулирующее регулирование, ограничение риска на бизнес-собственника, мы обсуждали с вами какие-то могут быть проблемы от этого. И это направлено все на то, чтобы банки в большей степени обслуживали реальный сектор", — напомнила на заседании Госдумы Набиуллина.

В соответствии с законом о ЦБ в состав его совета директоров входят 15 человек, в том числе председатель Банка России (по должности). Члены совета директоров назначаются Госдумой на должность сроком на пять лет по представлению председателя ЦБ, согласованному с главой государства.

Сейчас в совете директоров Банка России 14 человек, одно место остается вакантным. Помимо Набиуллиной и Тулина, в совет директоров входят первые зампреды ЦБ Ольга Скоробогатова, Сергей Швецов, Ксения Юдаева, зампреды Руслан Вестеровский, Ольга Полякова, Дмитрий Скобелкин, Владимир Чистюхин, директор юридического департамента Алексей Гузнов, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Надежда Иванова, советники председателя ЦБ Сергей Игнатьев и Алексей Симановский.