МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ, Валерия Кузнецова. Анонсированное российскими властями увеличение пенсий не позволит пенсионерам зажить обеспеченной жизнью, более того, ожидалось, что прибавка окажется выше. Однако на фоне сокращения реальных доходов из-за пандемии коронавируса даже 200-400 рублей окажутся для пожилых людей далеко не лишними, уверены опрошенные "Прайм" эксперты.

Средний размер пенсии по старости в России может возрасти в следующем году до 17432 рублей, а в 2023 году – до 19283 рублей. Исходя из данных нового проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России, индексировать страховую пенсию предлагается только неработающим пенсионерам.

Именно эта категория является сейчас наиболее распространенной в России. Страховые пенсии будут проиндексированы по определенному еще в 2018 году плану: в 2021 году — на 6,3%, в 2022 году — на 5,9%, в 2023-м — на 5,6%, что выше таргетируемой на 2020 год Банком России инфляции в 4%.

При этом корректировку накопительной части и срочной пенсионной выплаты в 2021-2023 годах не планируют.

В документе сказано, что расходы на пенсии по государственному обеспечению определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля, исходя из прогнозных темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: в 2021 году – на 1,5%, в 2022 году – на 3,9%, в 2023 году – на 3,7%.

МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОБЕЩАЛИ

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, озвученную добавочную сумму нельзя назвать значительной. "Заявленная прибавка вряд ли приведет к достижению достойного уровня пенсионного обеспечения в стране. Прогнозный уровень средних пенсий в 19 273 рубля на конец 2023 года даже сегодня выглядит весьма скромным", — считает глава аналитического отдела НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

Он напомнил, что два года назад пенсионный возраст повышали именно для увеличения пенсионных выплат, и, конечно, все ожидали значительно большей индексации, чем заявленная сегодня.

"Россия ратифицировала Конвенцию Международной организации труда (МОТ) по установлению коэффициента замещения утраченного заработка пенсией на уровне не ниже 40%. С учетом целевого прогноза Минэкономразвития по средней зарплате в 2023 году такой уровень будет достигнут при средней пенсии в 23 848 рублей", — отметил Биезбардис.

ТАКИЕ НУЖНЫЕ ДЕНЬГИ

При этом индексация пенсии является оправданной мерой по нескольким причинам. Более того, она необходима именно сейчас, уверены эксперты.

Дело в том, что в настоящее время индексация пенсии не является обязательной для исполнения задачей государства. Это прописано лишь в федеральном законе "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". Если люди проголосуют за поправки в Конституцию, позицию об индексации пенсий не реже одного раза в год внесут в основной документ государства, рассказал главный научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев.

"До настоящего момента пенсия индексировалась по инфляции (не ниже её), а не по прожиточному минимуму. Скорее всего, поправка приведет к изменению федерального закона и, наверняка, положения об индексации", — предполагает Сухарев. В этом случае индексация будет обязательной и станет проводиться ежегодно по умолчанию.

При этом он не считает нужным проводить параллель между индексацией пенсий и политическими мотивами. Скорее всего, это плановая индексация, говорит он, к тому же коронавирус снизил доходы людей.

"Пенсионеры настолько небогатые люди, что даже смешные прибавки в 200-400 рублей позволят купить им лишний килограмм творога, лишний батон колбасы. Я считаю, что любые усилия в направление повышения дохода населения, особенно пенсионеров, надо приветствовать", — заключает Сухарев.​