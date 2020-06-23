МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Объем рынка, регулируемого законами о контрактной системе и закупках госкомпаний, оценивается почти в 30 триллионов рублей, из них две трети приходятся на импорт, заявил вице-премьер России Юрий Борисов в Госдуме.

"На сегодняшний день емкость внутреннего рынка товаров и услуг, которые торгуются по 44-му и 223-му федеральным законам, без малого 30 триллионов рублей [за прошлый год]. И порядка менее одной трети приходится на российскую продукцию [без учета работ и услуг]. Остальное – импорт", — рассказал Борисов.

Согласно внесенным в Госдуму законопроектам, кабмин будет определять минимальную долю закупок государственными и муниципальными заказчиками товаров (работ, услуг), произведенных в ЕАЭС.

Аналогичное право правительству предоставляется и в отношении закупок госкорпораций, госкомпаний, субъектов естественных монополий и некоторых других юрлиц. При этом перечни таких товаров (работ, услуг) также утвердит кабмин.