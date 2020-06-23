МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Предприниматели Венесуэлы даже в разгар пандемии коронавируса смогли увеличить объем экспорта в Россию некоторых товаров, заявил РИА Новости венесуэльский министр туризма и внешней торговли Феликс Пласенсия.

Министр отметил, что Венесуэла поддерживает определенный уровень экспорта, несмотря на падение глобального спроса на сырьевые материалы, особенной в области энергетики. С этой целью в стране создан специальный фонд для поддержки частных производителей и экспортеров.

"В случае с Россией деловые круги Венесуэлы вместе с боливарианским правительством в рамках исторических отношений дружбы, партнерства, сотрудничества и взаимного уважения увеличили экспорт таких товаров известного качества и репутации, как кофе, какао, плоды авокадо и манго и цветы…" — сказал глава ведомства.

Он также сообщил, что Венесуэла и Россия планируют открыть прямой авиарейс Каракас-Москва.

"У нас есть политическая воля, а также техническая, туристическая и экономическая обоснованность, чтобы продолжать работу над прямым рейсом Каракас-Москва", — заявил министр.

Феликс Пласенсия отметил, что открытие рейса Каракас-Москва планировался на второе полугодие 2020 года, однако пандемия не позволила осуществить некоторые технические мероприятия, необходимые для полетов.