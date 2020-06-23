МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 9,053 миллиарда рублей при спросе в 13,97 миллиарда рублей, говорится в сообщении Московской биржи.

Цена отсечения составила 102,1% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,97% годовых. Средневзвешенная цена составила 102,2812% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,96% годовых.