МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в мае выросли на 16,6% по сравнению с пересмотренным показателем апреля — до 676 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 2,7% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 640 тысяч.

Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону понижения — до 580 тысяч с 623 тысяч.

По сравнению с маем 2019 года, когда индикатор составлял 600 тысяч, продажи новых домов в США в отчетном месяце выросли на 12,7%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.