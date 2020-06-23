МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что страна смогла ответить на вызов колоссальной сложности.

По его словам, многих людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание угрозы того, что бороться и победить можно только всем вместе, и что человеческая жизнь — это главное. "Мы действовали, опираясь на эти ценности, и именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности", — сказал президент.

Кроме того, Владимир Путин в своем обращении поблагодарил россиян за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии.

"Дорогие друзья, хотел бы еще раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких, за взаимную поддержку, за то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии", — сказал президент.