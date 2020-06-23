БРЮССЕЛЬ, 23 июн — ПРАЙМ, Мария Князева. Евросистема (Европейский центральный банк и Центробанки стран еврозоны) за неделю к 19 июня приобрела бумаг в рамках специальной программы покупки активов РЕРР на сумму 28,8 миллиарда евро, говорится в сообщении регулятора.

Таким образом общая сумма покупок составила по этой программе к 19 июня 315,5 миллиарда евро.

Pandemic emergency purchase programme (PEPP) – это программа покупки бумаг, объявленная 18 марта нынешнего года на фоне экономических проблем, которые начали появляться из-за старта масштабной борьбы с пандемией коронавируса. Лимит покупок этой программы был установлен тогда на уровне 750 миллиардов евро, а срок ее действия – до конца 2020 года.

Совет управляющих ЕЦБ в июне принял решение увеличить PEPP на 600 миллиардов евро в месяц — до 1,35 триллиона евро, а ее срок — продлить минимум на полгода, то есть до конца июня 2021 года.

Кроме того за указанную неделю Евросистема приобрела на 9,2 миллиарда евро бумаг в рамках программы скупки активов госсектора еврозоны (PSPP) доведя её объём до 2,237 триллиона евро, а также на 2,3 миллиарда евро — по программе приобретения активов корпоративного сектора (CSPP), чей общий размер составил 219,2 миллиарда евро.