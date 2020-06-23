МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год.

"С 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов рублей", — сказал Путин в ходе обращения во вторник.

По его словам, дополнительные доходы бюджета от повышения НДФЛ до 15% для дохода больше 5 миллионов рублей в год составят порядка 60 миллиардов рублей ежегодно.

"Это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей (в год — ред.)", — сказал Путин в ходе обращения к россиянам.

Он сообщил, что средства от повышения НДФЛ будут окрашены в бюджете и будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.

"Эти средства предлагаю "окрасить", как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций", — сказал глава государства.