МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Эпидемия коронавируса нанесла огромный удар по мировой экономике, по сути началась глобальная рецессия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике. Торговля, работа предприятий, кооперационные связи словно наткнулись на стену карантинов и ограничений", — сказал Путин в обращении к россиянам.

"По сути началась глобальная рецессия, спад мировой экономики", — добавил он.

По словам президента, последствия для экономики от пандемии еще предстоит оценить, но уже сейчас очевидно, что в мире формируется новая реальность.

Как отметил Владимир Путин, эпидемия нанесла "сильнейший" удар по мировой экономике, негативные последствия сказались и на России.

"И все последствия, глубину этого кризиса еще только предстоит оценить. Но уже сейчас очевидно: в мире формируется новая реальность. Процессы глобализации и интеграции проходят сложные испытания, а ведущие страны делают выбор в пользу технологической промышленной самостоятельности, понимая, что в вопросах безопасности и развития сейчас, в этой ситуации, можно полагаться, прежде всего, на себя, на человеческий, кадровый, научный потенциал своей страны", — сказал президент в ходе обращения к россиянам.