МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ).

"Предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый манёвр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний", — сказал он во время телеобращения к гражданам РФ.

Президент также предложил бессрочно снизить ставку налога на прибыль для IT-компаний с 20% до 3%. "Будет правильно существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20% до 3%, что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире", — сказал он.

Кроме того, Путин предложил снизить ставку страховых взносов для IT-компаний бессрочно до 7,6% с нынешних 14%.

"Напомню, мы уже вдвое — до 15% — понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6%, причем не временно, а бессрочно", — сказал Путин.