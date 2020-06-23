МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. У России есть возможности на то, чтобы выйти на траекторию роста экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Повторю: у нас есть ресурсы, возможности, чтобы быстро восстановить национальную экономику, выйти на траекторию роста. Для этого мы сохраним долгосрочное ориентирование в макроэкономической политике", — сказал он в своем обращении.

Россия сохранит бюджетное правило и таргетирование инфляции, сообщил он.

"Говоря профессиональными терминами, бюджетное правило и инфляционное таргетирование. По существу, на понятном всем языке речь идет об ответственном управлении государственными финансами и стабильности в целом", — рассказал Путин в обращении к гражданам.

Он назвал политику Банка России по снижению ключевой ставки последовательной, снижение ставки до 4,5% стало историческим минимумом.

"Отмечу последовательную линию и Центрального банка России на смягчение денежно-кредитной политики. Буквально на днях, как вы знаете, ключевая ставка была вновь понижена, сразу на один процентный пункт, до 4,5%. Обращаю внимание, до минимального значения за всю нашу новейшую историю", — сказал Путин.

Снижение ключевой ставки ЦБ дает новые возможности для запуска инвестпроектов, развития ипотечного кредитования, заявил он.

"Буквально на днях, как вы знаете, ключевая ставка была вновь понижена — сразу на один процентный пункт, до 4,5%. Обращаю внимание, до минимального значения за всю нашу новейшую историю", — сказал Путин во время обращения к гражданам.

"Для экономики это новые возможности для запуска инвестиционных и инфраструктурных проектов. Для предпринимателей — кредиты на расширение своего дела. А для граждан — более доступные займы на покупку нового жилья", — добавил президент.

ОСНОВЫ ЗАЛОЖЕНЫ РАНЬШЕ

При этом Путин в обращении к гражданам подчеркнул, что пакет поддержки граждан РФ в период пандемии коронавируса стал беспрецедентным по своему масштабу, это стало возможным благодаря накопленным резервам и стабильным макроэкономическим показателям.

"Отмечу, что пакет поддержки граждан, экономики, который мы запустили этой весной, стал беспрецедентным по своему масштабу объема выделенных средств и охвата помощи. Мы смогли это сделать, благодаря накопленным резервам и стабильным макроэкономическим показателям, благодаря ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике, которую мы проводили все последние годы", — сказал Путин в ходе обращения к россиянам.

Власти РФ не допустили резкого падения курса рубля в период нестабильности на сырьевых и финансовых рынках, сейчас же российская национальная валюта фактически вернулась на докризисный уровень, а ее стабильность обеспечена за счет прочности фундаментальных основ российской экономики, заявил он.

"Вы также помните, что творилось на ключевых сырьевых, энергетических, мировых финансовых рынках — непредсказуемые колебания, порой – просто паника. Понятно, что все это не могло не сказаться на нашей национальной валюте. Но мы сперва не допустили резкого падения курса рубля, а затем он фактически вернулся на докризисный уровень. Это было крайне важно для защиты доходов и сбережений граждан", — сказал он в ходе обращения к гражданам РФ.

"Такая предсказуемость, стабильность национальной валюты, стабильность рубля была обеспечена не искусственно, не по какой-то команде, а за счет прочности фундаментальных основ российской экономики. Подчеркну: далеко не всем странам удалось добиться таких же макроэкономических результатов", — добавил глава государства.