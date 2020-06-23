МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний под 2% годовых при условии сохранения рабочих мест.

Президент отдельно остановился на такой мере поддержки занятости как льготный кредит по ставке 2% для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Эти средства будут доступны организациям, предприятиям тремя равными траншами в июне, июле и августе, причем при сохранении штатной численности кредит будет полностью списан, напомнил он.

Уже одобрены заявки от 90 тысяч компаний, уточнил Путин, отметив, что спрос оказался гораздо выше, чем изначально предполагало правительство.

"Поэтому предлагаю расширить эту… программу, выделить на ее реализацию еще 100 миллиардов рублей", — заявил президент в обращении к россиянам.