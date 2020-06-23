МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выплатить в июле по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет, эта мера поддержки коснется около 28 миллионов детей.

"Считаю необходимым еще раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей", — заявил Путин во вторник в своем обращении к россиянам.

Российские семьи, которые получили дополнительную выплату на детей в июне, июльскую доплату в размере 10 тысяч рублей получат автоматически, подавать для этого повторные заявления не нужно, сообщил также президент.

"Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая — июльская — будет проведена автоматически, подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо", — подчеркнул Путин.

Он отметил, что такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет. "А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно — дистанционно или через отделение Пенсионного фонда, и получить выплату без задержек, как и все — в июле", — уточнил президент РФ.

Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе, заявил также Путин.

"Понимаю, что во время эпидемии особенно тяжело пришлось семьям, где два родителя потеряли работу… Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе", — сказал президент.