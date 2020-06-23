МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно предоставлять статус самозанятого не с 18, а уже с 16 лет, это коснется трех миллионов человек, также они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

"Считаю, и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями, нужно давать возможность получать статус самозанятого не с 18 лет, а с 16 лет. По расчетам, этим правом смогут воспользоваться около трех миллионов наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно — налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налогов", — сказал президент во время обращения к гражданам.

Он предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.

По его словам, менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза.

"В период эпидемии им были предоставлены особые меры поддержки. В полном объеме возвращается налог на профессиональный доход за прошлый, 2019 год. А для его уплаты в текущем году можно использовать так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ. Напомню, что режим для самозанятых вводится у нас в отдельных субъектах Федерации в порядке эксперимента. И этот эксперимент, как видите, успешен. Поэтому с 1 июля на территории всей страны у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых. А значит, люди смогут официально и спокойно работать", — сказал президент во время своего обращения к гражданам.