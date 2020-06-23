МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, региональным властям в коммуникации с Центральным банком РФ принять меры, чтобы восстановить полностью рынок труда к 2021 году.

"Поручаю правительству, региональным властям в контакте с банком России, принять все необходимые меры, чтобы уже к 2021 году восстановить полностью рынок труда – это значит, что число безработных должно вернуться на докризисный уровень, а лучше, конечно же, опуститься еще ниже", — сказал Путин в телеобращении к россиянам.

Он отметил, что у России есть ресурсы и возможности, чтобы быстро восстановить национальную экономику.