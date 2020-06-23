МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Заседание Совета по стратегическому развитию пройдет в июле, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Этот и другие значимые вопросы обсудим уже в июле на заседании Совета по стратегическому развитию", — заявил президент в обращении к россиянам.

"Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы, всё обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что уже умеем это делать", — сказал президент.