МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Департамент стратегического развития финансового рынка Банка России с 29 июня возглавит Светлана Золотарева, говорится в сообщении регулятора.

"Светлана Золотарева обладает многолетним опытом работы в банковской отрасли. В последние годы входила в правление и являлась старшим вице-президентом одного из российских банков, входящего в международную банковскую группу", — добавил ЦБ.

Ранее пост директора этого департамента занимал Владимир Таможников, но в марте он его покинул. Исполняющим обязанности директора департамента тогда стал заместитель Таможникова Василий Медведев.

Среди приоритетных направлений работы департамента — анализ финансового рынка РФ и международной практики на финансовых рынках, стратегическое планирование развития финансового рынка, участие в развитии инфраструктуры и инструментов этого рынка.