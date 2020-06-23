МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса поставила регионы в сложное положение, поручил кабмину выделить субъектам еще 100 миллиардов рублей на компенсацию расходов.

Как подчеркнул глава государства, "эпидемия поставила региональные финансы в достаточно сложное положение".

"Мы это видим, понимаем. Речь не только о возросших расходах на систему здравоохранения, на прямую помощь людям, предприятиям, но и в выпадающих доходах, которые недополучены бюджетами субъектов федерации, в том числе в связи с федеральными решениями по налоговым льготам и отсрочкам", — сказал президент в ходе обращения к россиянам.

"В этой связи поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить еще 100 миллиардов рублей плюсом к тем 200 миллиардам, о которых мы уже объявили ранее. И тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и ее последствиями", — сказал Путин.

При этом президент поручил внимательно распределять такую поддержку.

"Не ограничивать, а наоборот, поощрять регионы, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития", — указал глава государства.