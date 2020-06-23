Путин поручил выделить регионам еще 100 млрд рублей на компенсацию расходов из-за COVID-19
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса поставила регионы в сложное положение, поручил кабмину выделить субъектам еще 100 миллиардов рублей на компенсацию расходов.
Как подчеркнул глава государства, "эпидемия поставила региональные финансы в достаточно сложное положение".
"Мы это видим, понимаем. Речь не только о возросших расходах на систему здравоохранения, на прямую помощь людям, предприятиям, но и в выпадающих доходах, которые недополучены бюджетами субъектов федерации, в том числе в связи с федеральными решениями по налоговым льготам и отсрочкам", — сказал президент в ходе обращения к россиянам.
"В этой связи поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить еще 100 миллиардов рублей плюсом к тем 200 миллиардам, о которых мы уже объявили ранее. И тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и ее последствиями", — сказал Путин.
При этом президент поручил внимательно распределять такую поддержку.
"Не ограничивать, а наоборот, поощрять регионы, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития", — указал глава государства.
https://1prime.ru/state_regulation/20200623/831674233.html