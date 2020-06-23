МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 38,6 миллиарда рублей при совокупном спросе 55,9 миллиарда рублей, свидетельствую данные министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26232 с погашением в октябре 2027 года на 29,538 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 104,2738% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,35% годовых. Средневзвешенная цена составила 104,3405% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,34% годовых. Спрос составил 41,894 миллиарда рублей.

На втором аукционе министерство разместило ОФЗ серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 9,053 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 102,1% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,97% годовых. Средневзвешенная цена составила 102,2812% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,96% годовых. Спрос — 13,97 миллиарда рублей.

В ходе первого аукциона Минфин удовлетворил 33 заявки, в ходе второго — 30 заявок.

"Рост доходности ОФЗ на вторичном рынке, который начался во второй половине пятницы после ожидаемого решения Банка России о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов (до минимального за всю историю уровня 4,5%) и ускорился накануне, правда, при минимальных объемах биржевых торгов, очевидно предопределил слабые результаты сегодняшних аукционов", — прокомментировал РИА Новости итоги аукционов главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

"Столь низкие объемы размещения наблюдались в конце февраля и начале апреля текущего года. При этом эмитент предоставил инвесторам премию порядка 3 и 8 базисных пунктов по среднесрочному и долгосрочному выпускам соответственно", — добавил он.

По итогам аукционов в апреле-мае и четырех аукционных дней в июне Минфин разместил гособлигации на общую сумму порядка 1,077 триллиона рублей, выполнив на 179% план привлечения на рынке ОФЗ во втором квартале, который установлен на уровне 600 миллиардов рублей. Объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет около 1,579 триллиона рублей.