МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот налог больше не менялся.

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Он добавил, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.

"Конец плоской шкале подоходного налога. Вводили ее для легализации зарплат в стране. В нулевых это сильно помогло. Президент предложил аккуратную корректировку — 15% с доходов выше 5 миллионов рублей в год", — написал Кудрин в микроблоге Twitter.

Он добавил, что "непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки". "Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменён, это важно для доверия и стабильности", — пишет глава Счетной палаты.