МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Госдума подготовит законодательные решения по реализации мер поддержки граждан и экономики, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным, и примет их как можно быстрее, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Ранее Путин в обращении к россиянам предложил отказаться от плоской шкалы налогообложения, расширить льготную ипотеку, снизить налоговую нагрузку на IT-компании.

"Задача Государственной думы – подготовить законодательные решения по реализации мер поддержки граждан и экономики, озвученных президентом, и принять их как можно быстрее", — приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы ГД.

Он отметил, что президент формирует новые стандарты поддержки граждан и экономики, а масштаб тех вызовов, с которыми столкнулась Россия сегодня, сложно с чем-либо сравнивать. "Но никто не будет брошен и оставлен со своими проблемами один на один. Сейчас важно, чтобы на всех уровнях власти следовали установкам президента. Работали на благо людей и оказывали помощь тем, кто в ней нуждается", — сказал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что президент держит ситуацию с коронавирусом на постоянном контроле. По его мнению, предложенные меры по поддержке граждан и экономики показывают, что глава государства рассматривает их не как сиюминутные, а как стратегические решения.

"Это решения, связанные с изменением шкалы налогообложения, поддержкой IT-отрасли, стройиндустрии через создание дополнительной возможности гражданам брать в ипотеку жилье по льготным процентным ставкам, с поддержкой самозанятых. Введение ставки НДФЛ в размере 15% позволит дополнительно направить на помощь детям, страдающим орфанными заболеваниями, порядка 60 миллиардов рублей. Это нестандартное решение, и даже те, чьи доходы будут облагаться этим налогом, воспримут его с пониманием", — отметил Володин.

"Сегодня всем непросто. Многие страны мира испытывают проблемы в экономике. Однако в России все то, что было создано, те резервы, которые были накоплены, позволяют решать вопросы оказания помощи нашим гражданам. Семьям с детьми, тем, кто потерял работу. Ни в одной стране мира нет таких системных мер поддержки на протяжении столь длительного времени. В свое время, когда формировались резервы ФНБ, звучали предложения потратить эти деньги. Можно только предположить, что бы произошло, если бы к таким советам прислушались", — сказал Володин.