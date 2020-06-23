МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник объявил о налоговом маневре, который будет реализован в России в ближайшее время: налогообложение обеспеченных граждан вырастет, но эти сборы пойдут на благие цели, нагрузка на IT-компании, напротив, станет одной из самых низких в мире, владельцам зарубежного бизнеса тоже будет выгоднее платить налоги в России, а специальный налоговый режим для самозанятых будет доступен с 16 лет.

Первое, что предложил Путин в части налогов в своем видеообращении во вторник, — повысить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% уже с начала следующего года для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. "Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год", — указал президент.

Эта мера, по его словам, принесет бюджету порядка 60 миллиардов рублей дополнительных доходов в год. "Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, "окрасить", защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями", — сказал Путин.

Президент отметил, что плоская шкала НДФЛ в России действует с 2001 года, и ее введение позволило "обелить" доходы россиян и сделать налоговое администрирование понятным и прозрачным. Собираемость подоходного налога с тех пор увеличилась. Однако современное развитие налогового администрирования на базе цифровых технологий позволяет сейчас сделать налогообложение доходов более справедливым и направить больше средств на нужды общества.

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Компаниям, которые занимаются цифровыми разработками, сделавшими возможным, в том числе, и этот налоговый маневр, напротив, предложены существенные льготы: им бессрочно снизят ставку налога на прибыль с нынешних 20% до 3%. Такая нагрузка, по словам Путина, не только сравнима, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. "Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире", – заявил президент.

Кроме того, существенно снизится для IT-компаний нагрузка на фонд оплаты труда (ФОТ). "Напомню, мы уже вдвое, до 15% понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6%, причём не временно, а бессрочно", — сказал Путин.

А тем, кто развивает бизнес за рубежом, станет удобнее и, возможно, выгоднее платить налоги с него в России. "Сейчас российские налоговые резиденты – владельцы зарубежных активов – платят налог на полученный доход от деятельности так называемых контролируемых иностранных компаний по достаточно сложной, громоздкой и, можно сказать, запутанной схеме. Предлагаю её кардинально упростить, предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму – 5 миллионов рублей в год – без дополнительной отчётности", — озвучил президент.

Однако маневр коснется не только крупного капитала, он затронет и граждан с невысокими доходами – так называемых самозанятых. Этот специальный налоговый режим позволяет гражданам работать легально, установив на смартфон специальное приложение "Мой налог" и уплачивая через него 4% с выручки при работе с физлицами или 6% при работе с юридическими лицами.

Режим доступен для предпринимателей с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год и без наемных работников. Он действует с прошлого года в ряде регионов в порядке эксперимента. "Этот эксперимент, как видите, успешен. Поэтому с 1 июля на территории всей страны у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых. А значит, люди смогут официально и спокойно работать", — отметил Путин.

"Считаю, и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями, нужно давать возможность получать статус самозанятого не с 18 лет, а с 16 лет. По расчетам, этим правом смогут воспользоваться около трех миллионов наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно — налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налогов", — заявил глава государства.