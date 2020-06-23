МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Налоговый маневр является позитивной новостью для IT-компаний России, он позволит реинвестировать больше средств в развитие перспективных продуктов и повысить их конкурентоспособность, заявил РИА Новости управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России, странах СНГ и Балтии Михаил Прибочий.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда и снизить ставку страховых взносов бессрочно до 7,6% с нынешних 14%. По словам Путина, она будет одной из самых низких в мире. Он также предложил бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с нынешних 20%.

"Для индустрии это позитивная новость: возможность реинвестировать больше средств в развитие перспективных продуктов позволит компаниям, в том числе стартапам, повысить конкурентоспособность отечественных IT-продуктов и потенциально снизить их стоимость для конечного потребителя как на российском, так и на зарубежных рынках", — сказал Прибочий.

"Однако необходимо помнить, что разработка программ и развитие IT-отрасли — это длительный и сложный процесс, поэтому текущие меры можно будет оценивать в долгосрочной перспективе", — добавил представитель "Лаборатории Касперского".