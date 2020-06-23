МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Предоставление статуса самозанятого с 16 лет будет способствовать развитию стартапов в РФ и поднимет российскую экономику на новый уровень, заявила РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно предоставлять статус самозанятого не с 18, а уже с 16 лет. Этим правом могут воспользоваться около трех миллионов человек, отмечал президент. Также, по его словам, начинающие предприниматели получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

"Предоставление статуса самозанятого с 16 лет имеет под собой вполне реальные экономические и социальные предпосылки. Так, по прогнозам главы государства, около 3 миллионов граждан смогут воспользоваться данным правом и начать свое дело, при этом внося существенный вклад в отечественный ВВП и повышая собственное благосостояние. Данное решение имеет большие перспективы, так как будет способствовать поощрению экономической инициативы, развитию стартапов и поднятию российской экономики на новый уровень ввиду включения в число экономически активных лиц предприимчивых граждан, достигших возраста 16 лет", — полагает эксперт.

"Также стоит заметить, что подобные предложения президента вносят позитивный вклад в дело воспитания нового поколения, растущего в условиях конкурентной экономической системы, основанной на началах свободы труда и инициативы", — отметила Спиридонова.

Предоставление налогового капитала в размере МРОТ начинающим предпринимателям, по ее словам, позволит им использовать все имеющиеся ресурсы на развитие собственного дела.