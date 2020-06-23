МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Стимулирование появления новых малых и микропредариятий позволит обеспечить снижение безработицы в РФ, считает председатель новгородского регионального отделения "Деловой России" Юрий Весельев.

Президент РФ Владимир Путин во вторник в ходе телеобращения поручил правительству и региональным властям в контакте с ЦБ РФ принять необходимые меры, чтобы к 2021 году полностью восстановить рынок труда. Он отметил, что число безработных должно вернуться на докризисный уровень, а лучше — опуститься еще ниже.

"Учитывая, что серьезный рост выплат безработным позволил выявить и скрытую безработицу, региональным властям придется "бежать в два раза быстрее", чтобы выполнить поручение главы государства. Вместе с тем, ряд мер, направленных на стимулирование появления новых малых и микропредприятий, позволит решить эту задачу. Внедрение в практику нового статуса — самозанятых — уже произошло и вовлечение вчерашних безработных в предпринимательство или легализация услуг, которые они оказывали "в серой зоне", пойдет в зачет", — сказал Весельев РИА Новости.

Важно, чтобы выходить из тени было столь же выгодно и удобно, как и стоять на бирже труда, заметил он. По его словам, помочь в развитии бизнеса могла бы докапитализация из федерального бюджета фондов поддержки предпринимательства, а также увеличение сумм и сроков кредитов, предоставляемых ими малому и микробизнесу.

Власти РФ на фоне ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, приняли меры поддержки граждан, оставшихся без работы. Так, россияне, потерявшие работу после 1 марта, получают пособие по безработице в максимальном размере (12 130 рублей). Изначально данная мера была принята на три месяца, впоследствии президент РФ согласился продлить ее еще на три месяца, до 1 октября. Также было принято решение повысить в три раза — до 4,5 тысячи рублей — минимальное пособие по безработице (право на него имеют граждане без подтвержденного дохода, достаточного стажа, а также те, кто не был официально трудоустроен). Кроме того, семьи, где родители потеряли работу, получают по 3 тысячи рублей на ребенка.

По данным Росстата, в мае 2020 года 4,5 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,1% рабочей силы классифицировались как безработные. Последний раз безработица в РФ на уровне 6% была зарегистрирована весной 2016 года. В целом уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум — 4,3%. В качестве безработных в органах службы занятости населения в мае было зарегистрировано 2,1 миллиона человек (в 2,8 раза больше, чем в мае 2019 года).