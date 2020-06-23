МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным меры фискальной поддержки отрасли информационных технологий ускорят ее развитие в наступающем десятилетии, позволят российским компаниям создать новые рабочие места и завоевать новые рынки, заявил РИА Новости генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир.

Ранее во вторник Путин в ходе обращения к гражданам предложил провести в отрасли информационных технологий налоговый маневр — существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ), изменив ставку страховых взносов на 7,6% с нынешних 14%, а также бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний из этой сферы до 3% с нынешних 20%.

"Отечественная ИТ-отрасль в прошлом десятилетии демонстрировала высокие темпы роста. Благодаря планирующимся беспрецедентным мерам поддержки со стороны государства уверен, что ее рост ускорится в этом десятилетии. Надеемся, что это принесёт пользу не только самим компаниям, но и позитивно отразится на динамике развития российских цифровых технологий и ускорит темпы цифровой трансформации экономики страны", — сказал Ковнир.

"ФОТ составляет более половины расходов ИТ-компаний, существенная льгота по ЕСН (единому социальному налогу — ред.) даст возможность компаниям ускорить темпы своего развития, создать новые рабочие места и завоевать новые рынки", — добавил он.